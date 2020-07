Heidenheim holt Remis in Bremen

Keine Tore im Relegations-Hinspiel: Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen kam im ersten Relegationsspiel am Donnerstagabend gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Heidenheim nicht über ein 0:0 hinaus.



Die Heidenheimer haben nun im Rückspiel am Montag die fette Chance erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in Deutschlands Fußball-Oberhaus aufzusteigen – Werder muss indes bangen.