Hawaii: Falscher Raketenalarm erschreckt Inselstaat

Ein falscher Raketenalaram versetzte am Samstag die Menschen im US-Bundesstaat Hawaii in Panik. Für fast 40 erschreckende Minuten verbrachten viele Hawaiianer den Samstagmorgen in Badewannen, Bunkern und Kellern und warteten auf einen Raketenangriff – der nie kam. Denn: Ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes des Inselstaates hatte versehentlich während eines Schichtwechsels den falschen Knopf gedrückt und damit die Bewohner per SMS über einen Raketetenangriff gewarnt.

Der Notruf, der kurz nach 8 Uhr (Ortszeit) früh an Mobiltelefone im ganzen Land gesendet wurde, lautete: „Ballistische Rakete im Anflug. Sofort Zuflucht suchen. Das ist keine Übung.“ Eine zweite Meldung, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, wurde per SMS 38 Minuten später an die Hawaiianer versendet.

David Ige, der Gouverneur des US-Inselstaates, entschuldigte sich. „Es war ein Fehler, der während eines Standardverfahrens bei der Umstellung einer Schicht gemacht wurde. Ein Mitarbeiter hat den falschen Knopf gedrückt“, sagte Ige.