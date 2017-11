Frachter liegt nicht mehr auf der Sandbank: Der vor der Nordseeinsel Langeoog auf Grund gelaufene Frachter „Glory Amsterdam“ ist wieder frei. „Gegen 07.00 Uhr ist es den Schleppern gelungen, das Schiff in tieferes Wasser zu ziehen“, teilte das Havariekommando in Cuxhaven am Morgen mit. „Das Schiff ist gesichert und Schadstoffe sind nach bisherigen Angaben nicht ausgetreten“, heißt es weiter.

