Hautkrebs häufigste Krebserkrankung

Hautkrebs ist die häufigste Krebserkrankung in Deutschland. Das geht aus dem Hautkrebsreport 2019 der Techniker Krankenkasse (TK) hervor.

Mit rund 270.000 Neuerkrankungen pro Jahr ist es hierzulande die häufigste Erkrankung an Krebs. Bei jeder siebten Erkrankung handelt es sich dabei um das gefährliche maligne Melanom, den schwarzen Hautkrebs.

In den Jahren 2009 bis 2015 nahmen der helle Hautkrebs um über 50 Prozent und der schwarze Hautkrebs um über 30 Prozent zu. Zu spät erkannt, verläuft diese Art von Hautkrebs häufig tödlich.

Nordrhein-Westfalen mit fast 48.000, Bayern mit rund 33.000 und Baden-Württemberg mit 26.000 Fällen sind diejenigen Länder, wo Hautkrebs am häufigsten dokumentiert wird. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl verzeichnen Hessen (21.500), Niedersachsen (23.000) und Thüringen (6.000) die meisten Erkrankten.

Auch bei den Früherkennungsuntersuchungen zeigen sich regional Auffälligkeiten: Die Berliner, Thüringer und Sachsen-Anhaltiner sind dabei besonders früherkennungsfaul – dort gehen weniger als 17 Prozent der gesetzlich Versicherten pro Jahr zum Screening.

In den letzten Jahren ist insbesondere das geänderte Freizeitverhalten als Auslöser für Hautkrebs in den Fokus gerückt. Je früher Hautkrebs erkannt wird, umso schonender kann er behandelt werden. Im Zeitraum zwischen 2015 und 2017 nahm pro Jahr jedoch nur jeder fünfte gesetzlich Versicherte eine Früherkennung bei einem Hautarzt oder seinem Hausarzt in Anspruch.