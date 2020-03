Haushaltsregeln für EU-Mitglieder gelockert

Wegen der erwarteten Wirtschaftskrise infolge der Coronavirus-Pandemie lockert die EU-Kommission die strengen Haushaltsregeln für die Mitglieder.

Ab heute aktiviere man „die allgemeine Ausweichklausel“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das hat es in der EU-Geschichte zuvor noch nie gegeben.

„Der Schritt bedeutet, dass nationale Regierungen so viel Liquidität wie nötig in die Wirtschaft pumpen können, um den Unternehmen in dieser unverschuldeten Krise beizustehen“, sagte von der Leyen weiter.