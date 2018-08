Haupt wird Leiter der DFB-Akademie

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verstärkt sich an der Spitze seiner Akademie. Zum 1. Oktober 2018 nimmt Tobias Haupt seine Tätigkeit als Leiter der DFB-Akademie auf. Der 34-Jährige führt bislang den Fachbereich „Digitalisierung im Sport“ am Internationalen Fußballinstitut in München. Dort hat er eine Professur für Sportmanagement und Social-Media-Marketing inne und gehört zu den führenden Digitalisierungsexperten im Fußball.

„Mit der Besetzung dieser zentralen Position legen wir die Grundlage für die weitere Entwicklung der DFB-Akademie. Tobias Haupt wird uns helfen, das viele bereits vorhandene Wissen im DFB noch effektiver in die Ausbildung einzubringen und innovative Wege zu gehen, daneben auch neue Ansätze zu vermitteln. Seine Expertise in den Bereichen Sportmanagement und Digitalisierung, die er im Rahmen seiner Professur und bei zahlreichen internationalen Projekten nachgewiesen hat, passen ideal zu unseren Bedürfnissen“, sagt Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie.

Die Aufgabenschwerpunkte des Leiters der DFB-Akademie sind im Bereich „Entwicklung und Innovation” und in der Qualifizierung von Trainern und Experten angesiedelt. Neben dem konzeptionellen Aufbau und der Optimierung praxisorientierter Lernmodule wird er verschiedene Digitalisierungsprojekte – wie etwa den Aufbau einer Wissensplattform für Trainer und Experten – koordinieren und nationale sowie internationale Kooperationen etablieren. In Zusammenarbeit mit den Direktionen und Abteilungen des DFB wird Haupt strategische und operative Ziele rund um die Akademie verfolgen.

„Es ist eine große Ehre und tolle Herausforderung, zukünftig als Leiter der DFB-Akademie fungieren zu dürfen und deren Entwicklung zu gestalten. Das gesamte Projekt habe ich bisher sehr interessiert verfolgt. Umso mehr freue ich mich, ab Oktober das Team und die gesamten Inhalte noch detaillierter kennenzulernen“, sagte Haupt.