Harry und Meghan feierten am Abend Hochzeitsparty

Nach der Trauung die Party – Prinz Harry und Meghan feierten am Samstagabend Hochzeitsparty mit hunderten Gästen.

Prinz Harry und Meghan Markle haben ihre gestrige Hochzeit am Abend im „kleinen Kreis“ weiter gefeiert. Nach der Trauung wurden zu der Party im Frogmore House, einem Anwesen auf dem Gelände von Schloß Windsor, etwa 200 Gäste geladen.

Prinz Harry und Meghan Markle hatten am Mittag geheiratet. Nachdem der beliebte Prinz und die US-Schauspielerin sich das Ja-Wort in der St.-Georgs-Kapelle von Schloss Windsor gaben, hat Erzbischof Justin Welby sie zu Mann und Frau erklärt.

Es war die Hochzeit des Jahres. Zehntausende Fans haben das Spektakel in Windsor verfolgt um einen Blick auf das Brautpaar zu erhaschen. Weltweit verfolgten Millionen die Hochzeit an den Bildschirmen. Prinz Harry ist die Nummer sechs in der britischen Thronfolge, seine Frau trägt nun den Titel Herzogin von Sussex.