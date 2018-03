Harry und Meghan: Einladungen für Hochzeit sind raus

In gut zwei Monaten wird die Hochzeit des Jahres von Prinz Harry (33) und seiner Verlobten Meghan Markle (36) stattfinden. Jetzt wurden die Einladungen verschickt, teilte der Kensington-Palast in London am Donnerstag per Twitter mit. Wie auf einem Foto der Einladungen beim Kurznachrichtendienst zu sehen ist, sind die in Handarbeit hergestellten Einladungen mit eine Goldrand versehen. Unter einem goldenen Wappen folgt der Einladungstext in geschwungener scharzer Schrift.

Rund zweihundert Gäste wurden zur royalen Hochzeitsfeier am Abend den 19. Mai auf Schloss Windsor eingeladen. Auf den Karten werden die geladenen Hochzeitsgäste auch auf den Dresscode hingewiesen. Männer sollen in Uniform, Frack oder Anzug und Frauen schick gekleidet am Hochzeitstag erscheinen.