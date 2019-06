Harry Potter: Wizards Unite erscheint

Zaubern, kämpfen, magische Artefakte sammeln – mit dem Handy Realität und Fantasiewelt vereinen. Harry Potter Wizards Unite kommt aufs Handy und soll wie „Pokémon Go“ die Fans runter vom Sofa und raus auf die Straße locken um Abenteuer zu erleben.

Am Freitag (21. Juni) erscheint zunächst in den USA und Großbritannien das Handyspiel „Harry Potter: Wizards Unite“. In Deutschland müssen Harry Potter-Fans sich noch etwas gedulden.

Ähnlich wie bei „Pokémon Go“ soll es Elemente aus der Zauberwelt virtuell ins wirkliche Leben bringen. Das Smartphone-Spiel könnte laut Experten einen neuen Hype rund um den Globus auslösen.