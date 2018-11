Hannover schlägt Wolfsburg im Niedersachsen-Derby

In der Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 das Niedersachsen-Derby für sich entschieden. Die 96er siegten zum Auftakt des 11. Spieltags am Freitagabend gegen den VfL Wolfsburg mit 2:1. Linton Maina brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung, Ihlas Bebou erhöhte in der 63. Minute auf 2:0. Wout Weghorst gelang in der 82. Minute der Anschlusstreffer für die Wölfe.

Am Samstag geht der elfte Spieltag mit sechs Partien weiter. Das Topspiel steigt am Abend in Dortmund. Der BVB empfängt den FC Bayern München.