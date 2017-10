Hannover 96 besiegt den BVB

Hannover 96 hat am 10. Spieltag der Fußball-Bundeliga Borussia Dortmund besiegt. Die Niedersachsen gewannen am Samstag vor heimischer Kulisse gegen den BVB mit 4:2. Jonathas, Klaus und Bebou mit einem Doppelpack waren für die 96er erfolgreich. Die Tore für die Schwarz-Gelben erzielten Zagadou und Jarmolenko.

In den weiteren Begegnungen am Samstagnachmittag siegte Hertha BSC Berlin gegen den Hamburger SV mit 2:1. Das gleiche Resultat gab es in der Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln. Hoffenheim kassierte gegen Borussia Mönchengladbach eine 1:3-Heimpleite. Schalke und Wolfsburg trennen sich 1:1-Unentschieden.

Am Samstagabend (18:30 Uhr) kommt es zum Topspiel des 10. Spieltags zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Sowohl der amtierende als auch der Vizemeister können mit einem Sieg die Tabellenspitze erobern. Bei einem Remis verdrängen die Bayern den BVB vom Platz an der Sonne.