Handels-Fehde zwischen den USA und China geht weiter

Schlagabtausch im Handelsstreit zwischen den USA und China geht offenbar in die nächste Runde. Die USA wollen auf weitere chinesische Waren Zölle in Milliardenhöhe erheben.

In der Handelsfehde zwischen China und den USA hat US-Präsident Donald Trump mit neuen Zöllen gedroht. Laut US-Medienberichten habe „The Donald“ seinen Handelsbeauftragten angewiesen eine Liste mit entsprechenden Waren zusammenzustellen. Demnach könnten auf chinesische Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar Zölle erhoben werden.

Der US-Präsident nannte den Schritt eine Vergeltungsmaßnahme. Die neuen Zölle von 10 Prozent sollten in Kraft treten wenn die chinesische Regierung wie angekündigt ihre eigenen Strafzölle auf US-Produkte umsetzt.

Trump hatte in der vergangenen Woche zusätzliche Zölle für Güter aus China im Wert von rund 50 Milliarden Dollar verhängt um seiner Meinung nach „ein Gleichgewicht in den Handelsbeziehungen“ der Weltmächt herzustellen. Als Reaktion auf die US-Handelspolitik kündigte Peking Vergeltungszölle auf US-Waren im Wert von ebenfalls 50 Milliarden Dollar an. Sie sollen vom 6. Juli an erhoben werden.