Handball: WM-Eröffnung – DHB-Team gegen Korea

Es ist soweit – Das Warten hat ein Ende: Heute beginnt die Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2019. In der Mercedes-Benz-Arena in Berlin startet das DHB-Team im Eröffnungsspiel gegen das vereinte Korea-Team in die Heim-WM. Anwurf des ersten Spiels in der Vorrunde der Gruppe A ist am Abend um 18.15 Uhr, die Partie wird live im ZDF übertragen.

Die Handball-WM findet vom 10. bis 27. Januar in Deutschland und Dänemark statt. In der Vorrunde müssen die deutschen Handballer auch noch gegen Brasilien, Russland, Serbien und gegen Titelverteidiger Frankreich spielen.