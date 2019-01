Handball-WM: DHB-Team spielt Remis gegen Frankreich

In einer hart umkämpften Partie haben die deutschen Handballer bei der Handball-WM gegen Titelverteidiger Frankreich remis gespielt. Das DHB-Team trennte sich bei der Heim-WM im vierten Spiel in Gruppe A in der Arena in Berlin gegen die Franzosen am Dienstagabend mit 25:25-Unentschieden.

Deutschland bleibt nach dem Remis Zweiter in Gruppe A mit 6 Punkten und hat sich damit für die Hauptrunde qualifiziert. Die „Equipe Tricolore“ führt weiter die Tabelle mit nun 7 Punkten an. Auf Rang drei liegen punktgleich Russland und Brasilien mit je 4 Zählern.

Am Donnerstag, den 17. Januar, findet der letzte Spieltag in der Vorrunde in Gruppe A statt. Deutschlands Handballer treffen um 18 Uhr auf Serbien, Brasilien spielt gegen Korea (15.30 Uhr) und Frankreich muss gegen Russland (20.30 Uhr) ran.