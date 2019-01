Handball-WM: DHB-Team schlägt Island

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg gegen Island in die Hauptrunde der Weltmeisterschaft der Männer gestartet. In Köln setzte sich die DHB-Auswahl gegen das isländische Team vor rund 20.000 begeisterten Zuschauern mit 24:19. Die deutschen Handballer bleiben damit bei der Heim-WM weiter ungeschlagen und haben einen wichtigen Schritt in Richtung Halbfinale gemacht.

Dank des Sieges hat die DHB-Auswahl mit 5:1 Zählern die Tabellenführung vor dem punktgleichen Titelverteidiger Frankreich übernommen. Im zweiten Hauptrundenspiel trifft Deutschland am Montagabend auf Kroatien. Das Spiel wird ab 20.30 Uhr live im ZDF übertragen.