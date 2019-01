Handball-WM: DHB-Team fertigt Brasilien ab

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat bei der Heim-WM auch ihr zweites Spiel in der Vorrunde gewonnen. In Gruppe A siegte das Team von Bundestrainer Christian Prokop am Samstagabend deutlich mit 34:21 gegen Brasilien. Das Publikum in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena sah erneut einen starken Auftritt des DHB-Teams und dankte der Leistung mit Standing Ovations.

Nach zwei Spielen führen die deutschen Handballer die Tabelle mit vier Punkten an. Titelverteidiger Frankreich folgt punktgleich auf Rang zwei. Russland ist mit drei Punkten Dritter in Gruppe A, vor Serbien mit einem Punkt. Brasilien und Korea sind noch ohne Punkte.