Handball-WM: Dänemark im Finale

Bei der Handball-Weltmeisterschaft der Männer steht das Team von Dänemark im Finale. Der dänische Co-Gastgeber fertigte in Hamburg Titelverteidiger Frankreich im ersten Halbfinale überraschend deutlich mit 38:30 (21:15) ab und kann nun auf den ersten WM-Titel hoffen.

Der Finalgegner der Dänen wird am Abend im zweiten Halbfinale zwischen Deutschland und Norwegen ermittelt. Das Spiel beginnt um 20.30 Uhr und wird live im TV übertragen. Das Endspiel findet dann am Sonntag (17.30 Uhr) in Herning statt.