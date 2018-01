Deutschlands Handballer haben bei der Europameisterschaft in Kroatien den Gruppensieg verpasst. Im letzten Vorrundenspiel in Zagreb kam der Titelverteidiger gegen Mazedonien vor rund 6.500 Zuschauern nicht über ein 25:25-Unentschieden hinaus und zieht nun als Gruppenzweiter in die nächste Runde ein.

Das erste Hauptrundenspiel bestreitet das DHB-Team am Freitag in Varazdin. Der Gegner wird am späteren Abend ermittelt.