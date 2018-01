Handball-EM: DHB-Team in der Hauptrunde

Deutschlands Handball-Nationalmannschaft hat sich vorzeitig für die Hauptrunde der Europameisterschaft in Kroatien qualifiziert. Im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe C holte das DHB-Team gegen den WM-Dritten Slowenien in einem wahren Handball-Krimi ein 25:25-Remis. Damit hat der Titelverteidiger bereits vorzeitig das Ticket für die nächste Runde gelöst.

Mazedonien erreichte ebenfalls vorzeitig die Hauptrunden-Qualifikation nach einem 29:28-Sieg gegen Montenegro. An diesem Mittwoch (18.15 Uhr) treffen im letzten Vorrundenspiel die deutschen Handballer auf Mazedonien.