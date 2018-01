Handball: EM-Aus für DHB-Team

Bei der Handball-EM in Kroatien ging es am Mittwochabend für Deutschland um Alles oder Nichts. Der amtierende Europameister trat gegen Spanien an – am Ende stand die Heimreise statt der Halbfinal-Einzug für die deutschen Handballer. Das DHB-Team unterlag den Spaniern mit 27:31 und belegte in der zweiten Hauptrundengruppe nur den fünften Platz. Nur ein Sieg hätte den Deutschen zum Einzug in die Runde der besten vier Teams gereicht.

Während des Turniers ist Deutschland der Rolle als Mitfavorit auf einen erneuten EM-Title nie gerecht geworden. „Wir haben gesehen, dass wir in dem Turnier zu viele Sachen haben, die nicht am Optimum laufen“, sagte DHB-Coach Christian Prokop. Man hatte sich insgesamt mehr erwartet, nun findet das Halbfinale ohne den Titelverteidiger statt.

Am Freitag spielen in der Runde der letzten Vier Spanien gegen Weltmeister Frankreich. Dänemark muss gegen Rekord-Europameister Schweden antreten.