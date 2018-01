Handball-EM 2018: DHB-Team mit Auftaktsieg

Die Handballer Deutschlands sind mit einem Auftakterfolg in die Europameisterschaft in Kroatien gestartet. Das DHB-Team setzte sich in der Vorrunde in Gruppe C gegen Außenseiter Montenegro klar mit 32:19 durch. Spitze im DHB-Angriff war Kapitän Uwe Gensheimer, der neun Tore erzielte.

Am kommenden Montag (15. Januar) wartet mit Slowenien im zweiten Gruppenspiel ein wesentlich härterer Gegner auf den Titelverteidiger. Mit einem Sieg könnten die deutschen Handballer den Einzug in die nächste Runde der EM 2018 so gut wie perfekt machen.