DHB-Team erreicht WM-Halbfinale: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer hat bei der Heim-WM das Halbfinale erreicht. Das DHB-Auswahl siegte am Montagabend in ihrem zweiten Hauptrundenspiel in Köln gegen Kroatien mit 22:21 (11:11).

Damit hat das Team von Trainer Christian Prokop vorzeitig, vor dem finalen Hauptrundenspiel gegen Spanien am Mittwoch (20.30 Uhr, ARD), das Halbfinalticket für Freitag in Hamburg gebucht.