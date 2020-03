Hamsterkäufe nicht nötig

Hamsterkäufe wegen Corona nicht nötig – in Deutschland sind keine Versorgungsengpässe mit Nahrungsmitteln zu befürchten. Laut Informationen der Ministerien und der Handelsketten ist die Versorgung mit Lebensmitteln weiterhin gesichert.

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) appelliert deshalb an die Verbraucherinnen und Verbraucher, „Maß und Mitte zu beachten“, so die Ministerin in einem Interview, dass bei der ARD zu finden ist.

Man solle „solidarisch sein mit anderen Verbrauchern. Nachschub gibt es und Regale werden wieder auf- und nachgefüllt“, so Klöckner weiter.