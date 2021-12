Hamilton und Verstappen gleichauf

Hochspannung in der Formel 1 – Rekordweltmeister und Titelverteidiger Lewis Hamilton (Mercedes) und Max Verstappen (Red Bull) gehen punktgleich in das letztes Rennen um den WM-Titel 2021.



Verstappen und Hamilton haben in der Fahrerwertung nach 21 von 22 Rennen je 369,5 Punkte auf dem Konto. Die Entscheidung fällt am kommenden Sonntag beim Saisonfinale auf dem Rundkurs in Abu Dhabi.