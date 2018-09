Hamilton siegt in Monza

Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Italien gewonnen. Der Brite siegte nach 53 Runden in Monza vor Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen. Hamiltons Team-Kollege Valtteri Bottas nahm in Monza den dritten Platz auf dem Podium ein.

Auf den weiteren Plätzen folgten Sebastian Vettel (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Romain Grosjean (Haas), Esteban Ocon (Racing Point Force India) und Sergio Perez (Racing Point Force India). Carlos Sainz jr. (Renault) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Lance Stroll (Williams) auf dem zehnten Platz einen Punkt.

Nach seinem Monza-Sieg hat Hamilton seinen Vorsprung in der Fahrerwertung weiter ausbauen können. Er führt nun nach 14 von 21 Rennen mit 256 Punkten. Zweiter ist Vettel mit 226 Punkten. Räikkönen ist Dritter mit 164 Punkten, Vierter Bottas mit 159 Punkten. Das nächste Formel-1-Rennen findet in zwei Wochen in Singapur statt.