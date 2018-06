Hamilton siegt in Frankreich, Vettel nach Crash Fünfter

Formel 1-Pilot Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Frankreich gewonnen. Der Mercedes-Fahrer kam am Sonntagnachmittag vor Max Verstappen (Red Bull) und Kimi Räikkönen (Ferrari) ins Ziel. Es folgten Daniel Ricciardo (Red Bull), Sebastian Vettel (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas F1), Valtteri Bottas (Mercedes), Carlos Sainz und Nico Hülkenberg (beide Renault).

Vettel hatte gleich in der ersten Runde bei einer selbstverschuldeten Berührung mit Bottas seinen seinen Frontflügel verloren und musste sich in der Box einen neuen holen. Es war das erste Mal nach zehn Jahren, dass die Formel 1 in Frankreich ausgetragen wurde, auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet wurde zuletzt im Jahr 1990 ein Großer Preis von Frankreich gefahren.