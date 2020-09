Hamilton in Mugello auf der Pole

Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton geht am Sonntag beim Großen Preis der Toskana in Mugello vom ersten Startplatz auf die Rennstrecke.



Der Brite sicherte sich die Top-Startposition im Qualifying vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas und Max Verstappen im Red Bull.



Für Hamilton ist es bereits die 95. Pole in seiner Karriere. Für den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel verlief die Quali indes nicht so gut. Der Ferrari-Pilot startet vom 14. Rang.