Hamilton gewinnt in Mexiko-Stadt

In der Formel 1 hat Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Mexiko gewonnen. Zweiter wurde Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas raste nach 71 Runden in Mexiko-Stadt auf den dritten Platz.

Auf den weiteren Plätzen folgten Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Red Bull), Max Verstappen (Red Bull), Sergio Pérez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Daniil Kwjat (Toro Rosso) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Pierre Gasly (Toro Rosso) auf dem zehnten Platz einen Punkt.

Hamilton kann in den USA vorzeitig 6. WM-Titel holen

In der Gesamtwertung führt Titelverteidiger Hamilton souverän mit jetzt 363 Punkten. Bottas und Leclerc folgen mit 289 bzw. 236 Zählern auf den Plätzen zwei und drei.

Hamilton genügt damit im drittletzten Rennen der Saison 2019 – in den USA (Texas/Austin) am nächsten Sonntag – ein achter Platz um seinen Titel zu verteidigen. Für den Briten wäre es dann in der Formel 1 bereits der 6. Weltmeister-Titel.