Hamilton gewinnt Brasilien-GP

Formel-1-Pilot Lewis Hamilton hat in seinem Mercedes den Großen Preis von Brasilien gewonnen. Der alte und neue Weltmeister raste beim vorletzten Rennen der Saison nach 71 Runden vor Max Verstappen (Red Bull) in Sao Paulo über die Ziellinie.

Kimi Räikkönen (Ferrari) komplettiert das Treppchen – vor Daniel Ricciardo (Red Bull), Valtteri Bottas (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari). Auf den Plätzen sieben bis zehn folgten Charles Leclerc (Sauber), Romain Grosjean (Haas), Kevin Magnussen (Haas) und Sergio Pérez (Racing Point).

Mercedes feierte vorzeitig den Titel in der Konstrukteurs-WM. Das ist der fünfte Titel in der Konstrukteurs-Meisterschaft für die das Silberpfeil-Team in Folge.