Hamilton bleibt bei Silberpfeilen

Lewis Hamilton hält Mercedes die Treue – Brite hat bei den Silberpfeilen seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Das teilte das Team am Donnerstag mit.

Der amtierende Weltmeister wird damit auch in den Saisons 2019 und 2020 für Mercedes ins Cockpit steigen. „Seitdem Toto und ich im Winter zusammensaßen, war diese Vertragsverlängerung im Grunde genommen nur eine Formalität“, sagte Hamilton. Insofern sei es gut, nun alles zu unterschreiben und bekanntzugeben, damit man sich wieder ganz dem eigentlichen Geschäft widmen könne. Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff sagte, dass es gut sei, das Thema nun zu beenden und die Verlängerung des 33-Jährigen bekanntzugeben.

„Diese Woche haben wir die finalen Dokumente unterzeichnet und wollten die Leute nun nicht länger auf die Folter spannen“, so Wolff. Hamilton tritt seit 2013 in der Formel 1 für Mercedes an. Für den Rennstall gewann der Brite in den Saisons 2014, 2015 und 2017 drei Weltmeistertitel. Zuvor war er 2008 mit McLaren der zu diesem Zeitpunkt jüngste Weltmeister der Formel-1-Geschichte geworden.