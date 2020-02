Nach stundenlangem Bangen für die FDP ist es nun offiziell. Die Liberalen sind bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg am gestrigen Sonntag an der 5%-Hürde gescheitert.

Nach vorläufigem amtlichen Endergebnis kommt die FDP Hamburgweit nur auf 4,9 Prozent der Stimmen. Damit hat die FDP den Sprung ins Landesparlament knapp verpasst.