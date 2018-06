Hamburg Airport wieder in Betrieb

Der Hamburger Flughafen hat wieder seinen Betrieb aufgenommen. „Unser Flughafen nimmt den Flugbetrieb heute ab 6 Uhr wieder auf“, twitterte das Unternehmen am frühen Morgen. „Unsere Systeme werden derzeit hochgefahren. Der Check-In und die Kofferaufgabe in unseren Terminals werden ab ca. 5 Uhr möglich sein. Bis dahin bitten wir Sie um Geduld“, teilte der Airport in einem weiteren Tweet mit.

Nach einem Kurzschluss war es am Sonntag zu einem Stromausfall gekommen, der den gesamten Flugbetrieb lahm legte. Zur Ursache der Störung machte der Flughafen bislang keine Angaben.