Gutschein statt Geld

Wenn wegen der Corona-Epidemie Pauschalreisen, Flüge oder Veranstaltungen abgesagt wurden, müssen die Veranstalter bereits bezahlte Tickets nicht sofort erstatten. Sie können stattdessen den Kunden einen Gutschein ausstellen.

Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen. Die Bundesregierung will so für den Fall Pandemie-bedingter Absagen die Einnahmeausfälle bei den Veranstaltern abfedern und diese damit vor einem möglichen Existenzverlust bewahren und zugleich Verbraucherrechte schützen.

Die Lösung „Gutschein statt sofortiger Rückzahlung von Geld“ ist bis Ende Dezember 2021 befristet und gilt für alle Tickets, die vor dem 8. März gekauft wurden. Hat der Kunde seinen Gutschein bis Ende 2021 nicht eingelöst, muss der Veranstalter ihm den Wert erstatten.

Auch die Gutscheine selbst sollen gegen eine Insolvenz des Veranstalters abgesichert sein. Ebenso soll es Härtefallklauseln für alle Kunden geben, denen ein Gutschein wegen ihrer persönlichen Situation nicht zumutbar ist. In solchen Ausnahmefällen sollen Kunden ihr Geld zurückerhalten.