Gutes Vermietungsjahr für MEC

Die MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG blickt auf ein gutes Vermietungsjahr 2019 zurück. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr Neu- und Anschlussmietverträge mit einer Gesamtfläche von 71.000 Quadratmeter abgeschlossen, teilte das Joint-Venture-Unternehmen mit.

Darunter waren Verträge mit namhaften Händlern wie Adler Modemärkte, Reno, Arko, Takko, Hunkemöller, TK Maxx, New Yorker, Ernsting‘s Family, Kaufland, Woolworth, Deichmann, eyes&more, Baby One, Modepark Röther, JeansFritz, Kik, Fressnapf, MediMax und Kieser Training.

„Wir freuen uns, dass wir genauso viele Flächen wie im vorletzten Jahr vermieten konnten. Dieser Erfolg ist nicht zuletzt auf die hohe Mieterzufriedenheit in unseren Centern zurückzuführen“, so der Head of Leasing Management, Christian Thiele.