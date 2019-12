Guns N‘ Roses in München und Hamburg

Guns N‘ Roses Fans können sich 2020 auf zwei Live-Leckerbissen in München und Hamburg freuen. Die US-Rockband wird im Frühjahr in diesen beiden deutschen Metropolen Konzerte bestreiten, wie der Veranstalter Live Nation mitteilte.

Am 26. Mai 2020 kommen Guns N‘ Roses ins Münchner Olympiastadion. Am 2. Juni gastiert die Band um Axl Rose, Slash, Duff McKagan & Co. dann im Hamburger Volksparkstadion. Tickets für die Konzerte der Rockband in Deutschland sind ab dem 18. Dezember im Vorverkauf erhältlich.

Guns N‘ Roses zählen zu den weltweit erfolgreichsten Hard-Rock-Bands aller Zeiten. Gegründet wurde die Band 1985. Zu den größten Hits der US-Musiker gehören beispielsweise „Sweet Child O’ Mine“, „Welcome To The Jungle“, „November Rain“ und „Paradise City“.