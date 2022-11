Gulden wechselt von Puma zu Adidas

Der bisherige Puma-Vorstandschef Björn Gulden (57) heuert als neuer Konzernchef beim Konkurrenten Adidas an. Das teilte der fränkischen Sportar­tikelkonzern mit den drei Streifen am Dienstag mit.



Der Norweger Gulden „wurde mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden der adidas AG ernannt“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.