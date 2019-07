GSG 9 künftig auch in Berlin

Die Spezialeinheit GSG 9 der Bundespolizei hat seit diesem Monat dauerhaft Kräfte in Berlin stationiert. Das berichtet das ARD-Hauptstadtstudio.

Damit hat der Eliteverband der Bundespolizei neben dem Hauptsitz in St. Augustin einen zweiten Standort. Wie viele Kräfte die GSG9 aktuell in der Hauptstadt stationiert hat und wo diese untergebracht sind, will die Bundespolizei nicht sagen.

Die GSG 9 (kurz GSG 9 BPOL oder einfach GSG 9) ist die Spezialeinheit der Bundespolizei zur Bekämpfung von Schwerst-/Organisierter Kriminalität sowie Terrorismus. Die Abkürzung GSG 9 steht für Grenzschutzgruppe 9. Gegründet wurde die Eliteeinheit im Jahr 1972.