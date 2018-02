Gruppe von Finanzinvestoren kauft HSH Nordbank

Übernahme der HSH Nordbank durch Investoren aus den USA und Großbritannien: Die Cerberus European Investments LLC, J.C. Flowers & Co. LLC, GoldenTree Asset Management UK LLP, Centaurus Capital LP sowie BAWAG P.S.K übernehmen an der HSH Nordbank die meisten Anteile. Das haben die Landesregierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein am Mittwoch mitgeteilt.

Die beiden Bundesländer folgen damit einer Auflage der EU-Kommission, nachdem die gemeinsame Landesbank zuvor mehrfach mit staatlichen Mitteln vor der Insolvenz gerettet wurde. Die Käufer zahlen rund eine Milliarde Euro für knapp 95 Prozent der Anteile.

Der Vollzug des Kaufvertrags erfordert noch die Zustimmung des Schleswig-Holsteinischen Landtags und der Hamburgischen Bürgerschaft. Weitere Voraussetzungen für das Closing sind zudem die Zustimmung der Europäischen Kommission und der Europäischen Bankenaufsicht, die eng in den Privatisierungsprozess eingebunden sind.