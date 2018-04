Grundstein für GfK „Orange campus“ gelegt

Zusammen mit ihrem künftigen Mieter, GfK, feierten Aurelis Real Estate, Pegasus Capital Partners und Art-Invest Real Estate heute im Rahmen der offiziellen Grundsteinlegung den Start der Bauarbeiten für den neuen Nürnberger Hauptsitz von GfK, einem der größten Marktforschungsunternehmen weltweit. Die Stadt Nürnberg hatte unlängst die Baugenehmigung sowohl für die Gebäude selbst als auch für das gegenüberliegende Parkhaus erteilt.

Mit dem neuen Hauptquartier, das den Namen „GfK – Orange campus“ tragen wird, führt GfK ihre bisherigen drei Nürnberger Standorte zusammen. Mit Orange campus entstehen neue und modernste Arbeitswelten, die den GfK Mitarbeitern ein schnelleres, besseres und wesentlich agileres Arbeiten ermöglichen werden. Der neue Stammsitz in Nürnberg schafft damit die Voraussetzungen für einen klaren Fokus auf Produktinnovationen und weltweite Kundenorientierung.

„Mit dem neuen GfK-Campus entsteht die globale Servicezentrale für unser weltweites Geschäft. Von hier aus werden wir unsere Regionen optimal unterstützen, damit diese sich voll und ganz auf unsere Kunden rund um den Globus konzentrieren können“, erläutert Peter Feld, CEO von GfK.

Der Campus wird aus drei verbundenen Gebäuden bestehen, die eine Bruttogrundfläche von rund 53.000 Quadratmetern aufweisen. „Die Backsteinfassaden des Gebäudes erinnern an die Vergangenheit des Geländes und werden mit modernen Glaselementen verbunden“, erläutert Stefan Wiegand, Geschäftsführer der Aurelis Region Süd.

Nach aktueller Planung des international tätigen Architekturbüros KSP Jürgen Engel aus Frankfurt / München bestehen die Gebäude aus bis zu fünf oberirdischen Stockwerken und einem Untergeschoss. Der Entwurf für das gegenüberliegende Parkhaus stammt ebenfalls von KSP. Darin stehen den GfK-Mitarbeitern, Besuchern und Kunden rund 800 Stellplätze zur Verfügung.

Die Gebäudestruktur wird so flexibel gestaltet sein, dass verschiedene Raumkonzepte für Büronutzungen möglich sind. Terrassen im fünften Obergeschoss sowie begrünte Höfe schaffen eine hohe Aufenthaltsqualität für die Mitarbeiter. Die Gebäude werden mit Blockheizkraftwerk, Heiz- und Kühlsegeln sowie Raumautomation zur zentralen Steuerung von Sonnenschutz, Licht und Temperatur ausgestattet. Eine LEED-Gold-Nachhaltigkeitszertifizierung wird angestrebt.

Die Fertigstellung des Rohbaus ist für Ende 2018 geplant, die Übergabe an GfK soll Ende 2019 erfolgen. Auf dem Kohlenhof-Areal wird in den kommenden Jahren ein neuer Bürostandort entstehen. Der GfK „Orange campus“ ist der erste Baustein für dieses Vorhaben.

Das Kohlenhof-Areal liegt in der Nähe des Plärrers, südlich der Kohlenhofstraße. Das Gelände ist etwa 11 Hektar groß, was ungefähr 15 Fußballfeldern entspricht. Der innenstadtnahe Standort ist per S-, U- und Tram-Bahnen sowie mit dem Bus an den öffentlichen Nahverkehr und durch die Nähe zum Frankenschnellweg an das Straßennetz sehr gut angebunden.