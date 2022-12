Grünes Gewölbe: Beute gefunden

Stücke in Berlin sichergestellt

Einbruch in Historisches Grünes Gewölbe des Residenzschlosses Dresden – Erheblicher Teil der Tatbeute sichergestellt.

Ermittler haben in der Nacht vom 16. zum 17. Dezember 2022 in Berlin einen erheblichen Teil des bei dem Einbruch vor rund drei Jahren in das Grüne Gewölbe entwendeten Diebesgutes sichergestellt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden mit.

Die gesicherten Gegenstände wurden unter Absicherung durch Spezialkräfte der Polizei nach Dresden überführt und werden hier zunächst kriminaltechnisch und im Anschluss durch Spezialisten der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden auf ihre Echtheit und Vollständigkeit hin untersucht.