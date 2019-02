Grüne kritisieren Bahnverbindungen

Die grüne Bundestagsfraktion kritisiert die mangelhafte Fernverkehrsanbindung der Deutschen Bahn. Laut einer Erhebung der Fraktion, die über den die „Bild am Sonntag“ in ihrer nächsten Ausgabe berichtet, gibt es elf deutsche Großstädte, in denen kein ICE, kein IC und kein EC halten. Sieben weitere Städte sind nur unzureichend angebunden.

„Es ist Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn Großstädte und ganze Regionen buchstäblich vom Fernverkehr abgehängt werden“, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter zu „Bild am Sonntag“. „Es braucht in der Mobilität gleichwertige Lebensverhältnisse für alle in Deutschland.“

Unter den „abgehängten“ Städten befinden sich viele Orte in Ballungsgebieten (Bottrop, Offenbach, Leverkusen), Mittelzentren (Chemnitz), Universitätsstädte (Siegen, Trier) und Industriestandorte (Bremerhaven). Hofreiter: „Es ist überfällig, dass der Bund die notwendigen Zukunftsinvestitionen endlich anpackt, anstatt weiterhin tatenlos zuzuschauen, wie die Bahn zum chronischen Sanierungsfall wird.“