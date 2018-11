Grüne: EU-Spitzenduo nominiert

Ska Keller und Sven Giegold sind das grüne Spitzenduo für die Europawahl 2019. Die 36-Jährige Keller erhielt auf dem Parteitag der deutschen Grünen in Leipzig knapp 88 Prozent der Stimmen. „Die Rechtsnationalen wollen Europa zerstören … Wir werden es niemals zulassen, dass Europa in ihre Hände fällt“, sagte Keller in ihrer Bewerbungsrede für den ersten Platz der grünen Europaliste.

Der 48-jährige Keller wurde mit fast 98 Prozent auf den zweiten Listenplatz gewählt. „Wir werden diese Europawahl zur Klimawahl machen“, so Giegold in seiner Bewerbungsrede für Platz zwei.