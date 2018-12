Großrazzia gegen Mafia Ndrangheta

Organisiertes Verbrechen – Internationale Razzia gegen italienische Mafia.

Die Polizei- und Justizbehörden in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien gehen seit den frühen Morgenstunden mit einer Großrazzia gegen Angehörige der italienischen Mafiaorganisation `Ndrangheta vor. Es würden Festnahmen und Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt, teilte das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit.

Die Maßnahmen dauerten zunächst noch an. Koordiniert wird die länderübergreifende Aktion von der EU-Justizbehörde Eurojust in Den Haag. Vorläufige Ermittlungsergebnisse sollen am Nachmittag vorgestellt werden.