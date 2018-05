Großer Jackpot-Gewinn in Österreich

Riesiges Lotto-Glück in Österreich: Ein großer Jackpot mit über 45,5 Millionen Euro wurde bei der Lotterie Euromillionen (Euromillions) am Dienstag (08.05.2018) in der Alpenrepublik geknackt. Der oder die Glückliche – oder eine Tippgemeinschaft – hatte nach Angaben der Lottogesellschaft bei der gestrigen Ziehung die Gewinnzahlen 17, 25, 35, 39, 44 plus die Zusatzzahlen 2 und 5 angekreuzt.

Der Tippzettel für den Millionen-Gewinn wurde in Tirol gespielt. Der Glückspilz gewinnt im Eurolotto genau 45.566.998 Euro. An diesem Freitag werden wieder 17 Millionen Euro in der höchsten Gewinnklasse erwartet.

Die Lotterie wird in neun Ländern Europas gespielt: Spanien, Frankreich, Großbritannien, Österreich, Belgien, Irland, Luxemburg, Portugal und die Schweiz. Deutschland ist an diesem Lottospiel nicht beteiligt.