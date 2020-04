Große Rock-Festivals abgesagt

Die beiden Open-Air-Festivals „Rock am Ring“ am Nürburgring in Rheinland-Pfalz und „Rock im Park“ in Nürnberg sind wegen des Verbots von Großveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.

„Für die Veranstalter und ihre Teams, die Künstler und 175.000 Fans … ist diese alternativlose Entscheidung natürlich enttäuschend. Dennoch haben die Produzenten uneingeschränktes Verständnis für diese unausweichliche Maßnahme im Interesse der Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten“, teilten die Veranstalter auf ihrer Webseite mit.