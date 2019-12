In Großbritannien hat am Donnerstag die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Die Briten können seit 8 Uhr in der Früh ihre Stimme abgeben und damit auch Einfluss auf den geplanten Brexit des Landes nehmen. Um 23 Uhr MEZ schließen die Wahllokale.

Gewählt werden 650 Abgeordnete des britischen Unterhauses. In den Umfragen lag die Konservative Partei von Premier Boris Johnson leicht vor der oppositionellen Labour-Partei. Erste Ergebnisse werden in der Nacht erwartet.