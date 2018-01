GroKo-Sondierung: Heute zweite Runde – EU ist Thema

Die neue „politische“ Woche in Deutschland startet am heutigen Montag mit der Fortsetzung der GroKo-Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD. Europa ist heute zentrales Thema bei den weiterführenden Gesprächen. Nach der ersten Sondierungsrunde am gestrigen Sonntag in der SPD-Parteizentrale im Willy-Brandt-Haus haben die beteiligten Parteien vereinbart bis Donnerstag keine Zwischenergebnisse mitzuteilen.

Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) und Horst Seehofer (CSU) signalisierten allerdings Kompromissbereitschaft um eine Regierung zustande zu bringen. Das erste Sondierungsgespräch soll laut Generalsekretär der Sozialdemokraten konstruktiv verlaufen sein.