Grammy für deutsche Band Kraftwerk

Verleihung der Grammy Awards 2018 in New York: Im „Big Apple“ sind zum 60. Mal die Grammys verliehen worden. Zu den großen Abräumern gehört Popsänger und Songwriter Bruno Mars und sein Team mit sechs Auszeichnungen. Mehrer Preise erhielt auch US-Rapper Kendrick Lamar.

Unter den Gewinnerin ist auch die deutsche Band Kraftwerk. Die Elektro-Veteranen gewannen eine Trophäe für das beste elektronische Album.

Die Grammys gehören zu den wichtigsten Preisen der internationalen Musikbranche. Die sonst in Los Angeles heimische Verleihung fand in diesem Jahr erstmals seit 15 Jahren wieder in New York statt.