Goretzka verhindert DFB-Fehlstart

In einem Testspiel haben sich am Mittwochabend in der Wolfsburger Volkswagen-Arena die deutsche Nationalmannschaft und Serbien mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Das erste Tor der Partie erzielte Luka Jovic in der 12. Minute für die serbische Elf.

Nach Serbiens Führung rannte die deutsche Mannschaft lange Zeit dem Rückstand hinterher und ließ etliche Torchancen ungenutzt liegen. In der 69. Minute erzielte Goretzka den Ausgleichstreffer für die DFB-Auswahl und verhinderte damit für das Löw Team einen klassischen Fehlstart ins Länderspiel-Jahr 2019.

An diesem Sonntagabend (20.45 Uhr) startet die DFB-Elf in die EM-Qualifikation. Im ersten Quali-Spiel muss sich eine verjüngte Nationalelf beim Erzrivalen Niederlande in Amsterdam beweisen.