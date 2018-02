Googles ungleicher Umgang mit News-Kandidaten

Die Aufnahme als Publisher in Googles Nachrichtensuche gilt für viele immer noch als erstrebenswert. Leider jedoch errichtet der Suchmaschinenanbieter viele Hürden und bietet nur wenig Unterstützung, wenn die Aufnahme abgelehnt wurde. Das Ärgerlichste jedoch ist die wahrgenommene Ungleichbehandlung – wie es aussieht, misst Google bei der Bewertung von Webseiten mit zweierlei Maß.

Die Kriterien, nach denen Google das Ranking seiner Suchergebnisse vornimmt, sind nicht transparent. Zwar gibt es Vorgaben in Form der „Richtlinien für Webmaster“, doch welche Faktoren in welcher Form tatsächlich gewertet werden, bleibt ein Geheimnis des Unternehmens.

Ähnliches gilt für die Aufnahme potentieller Publisher in Googles Nachrichtensuche Google News. Zwar gibt es auch hier eine Reihe von Anforderungen, die erfüllt werden müssen, doch genügt das Erfüllen dieser Anforderungen alleine scheinbar nicht. Immer wieder kann man im Google News-Forum von Fällen lesen, in denen die Webmaster sich bis ins Detail an Googles Vorgaben gehalten haben, jedoch trotzdem abgelehnt wurden.

Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch Webseiten, die deutlich sichtbar gegen verschiedene Regeln verstoßen und dennoch als Publisher in Google News vertreten sind. Das folgende Beispiel zeigt zwei Seiten, die offenkundig Nachrichten aus fremden Quellen aggregiert und als eigene Inhalte darstellt. Trotz mehrfacher Beschwerde bei Google bleiben beispielsweise diese Seite „derneuemann…“ oder „journalmal…“ aber weiter in Google News gelistet.

Sowohl per E-Mail als auch im Forum wurde auf den Missbrauch desöfteren hingewiesen, da es sich immer um den gleichen Webseitenbetreiber handelt, der ständig mit neuen „News-Seiten“ bei Google News aufgenommen wird. Als Standard-Antwort auf E-Mails schreibt Google unter anderem: „Vielen Dank, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Wir werden der Angelegenheit nachgehen und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen ergreifen. Sollten Sie abgesehen davon der Ansicht sein, dass ein Google-Inhalt gesetzwidrig ist oder gegen Ihr Urheberrecht verstößt, füllen Sie das folgende Formular aus.“

Hallo Google! Wir befinden uns in Deutschland, hier gilt deutsches „Urheber“-Recht. Kleine Webpublisher können nur schwer bzw. gar nicht gegen die Verletzung geistigen Eigentums ausländischer Webseitenbetreiber vorgehen. Liebes Google-Team, dass muss sich ändern. Wenn ein Google-Mitarbeiter schon mit der Nase auf einen Missbrauch hin gestoßen wird, kann es nicht sein, dass derjenige der den Schaden hat, auch noch ein Formular ausfüllen und belegen soll, dass er der Eigentümer des Bildes, Textes usw. ist. Ein Blick in den Quellcode bei den beiden o.g. Seiten, zeigt zum Beispiel woher die Bilder stammen. Solche Seiten haben in Google-News unserer Meinung nach nichts zu suchen.

Wenn man mit der Aufnahme in die Google News gescheitert ist und Ursachenforschung betreiben möchte, fangen die Probleme erst richtig an: Klare Aussagen, warum die Aufnahme gescheitert ist, erhält man so gut wie nie. Die Nachfrage im Google News-Forum hilft da auch selten weiter: Zumeist erhält man nur allgemeine Ratschläge von Nutzern, die entweder selbst wenig Ahnung vom Thema haben oder sich in der Disziplin des Besserwissens üben. Die wenigsten derjenigen, die eine Antwort verfassen, machen sich die Mühe, die betreffende Seite überhaupt einmal anzusehen.

Man bleibt also auf sich alleine gestellt – oder muss sich professionellen Rat suchen. Doch auch das hilft nicht immer, denn selbst das Einhalten aller objektiv überprüfbaren Kriterien garantiert noch nicht, dass die Seite in Google News aufgenommen wird.

Die Frage ist, ob sich die Aufnahme in Googles Nachrichtensuche überhaupt lohnt: Viele kleinere Webseiten haben in der Konkurrenz mit großen Nachrichtenportalen kaum eine Chance, an prominenter Stelle der News-Suchergebnisse zu erscheinen. Das gilt insbesondere für Themen mit einem breiteren Zielpublikum. Kleinere Webseiten haben meist nur bei Nischen- und Spezialthemen eine Chance und zwar vor allem, wenn die betreffenden Artikel möglichst schnell herausgebracht werden.

All das zeigt: Es gehört eine ordentliche Portion Glück dazu, die Aufnahme in Googles Nachrichtensuche zu schaffen. Transparenz gehört dabei nicht zu den Tugenden des Suchmaschinenanbieters: Die Ungleichbehandlung großer und kleiner Webseiten, die Aufnahme von Webseiten, die gegen die Webmaster-Richtlinien verstoßen und die unklaren Angaben im Falle einer Ablehnung sorgen für Ärger.

Dennoch wird es auch zukünftig sehr wahrscheinlich immer mehr Webseitenbetreiber geben, die sich um die Aufnahme in Google News bewerben werden. Aber hier ist schon lange nichts mehr wie es mal war. Bemisst man den Ertrag, den die Aufnahme in Google News erbringt, an der Zahl der zusätzlichen Besucher, so kann man sagen, dass sich der dazu nötige Aufwand nur noch selten lohnt. Um wahrgenommen werden, muss man es zumindest hin und wieder in die „Schlagzeilen“-Box auf der ersten Suchergebnisseite der Websuche schaffen, weil nur wenige Nutzer direkt in Google News suchen.

Kleine Webseiten haben gegen die Großen in der Schlagzeilen-Box heute keine Chance mehr – egal was die schreiben (siehe hierzu auch folgenden Bericht). Gegen die Bevorzugung der großen Marken und Portale in Google und insbesondere in Google News sind kleine Publisher machtlos. Man muss sich also die Frage stellen, ob man dennoch den nötigen Aufwand betreiben möchte, dort zu erscheinen, oder ob es nicht sinnvoller wäre, Zeit und Geld in andere Vertriebskanäle zu investieren.